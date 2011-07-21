Шкіряк подасть до суду на «вундеркінда» Кірєєва

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК наполягатиме на усуненні судді Печерського районного суду столиці Родіона КІРЄЄВА від ведення судових засідань.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі З.ШКІРЯКА.

«Протягом останнього місяця ми спостерігаємо в Печерському суді аномальне юридичне шоу під назвою «КІРЄЄВ і Закон». Всі бачать, що цей «вундеркінд» регулярно порушує норми Конституції і КПК України під час засідань у справі ТИМОШЕНКО», - заявив З.ШКІРЯК, коментуючи своє рішення.

Лідер «Нового Києва» обурений тим, як Р.КІРЄЄВ поводиться на судових засіданнях з розгляду кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у звинуваченні в перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. «Видаляє, кого хоче, коли хоче, без пояснень, використовуючи при цьому озброєну охорону. Віддає відверто неправомірні накази спецназівцям. Крім того, системно знущається з підсудної Юлії ТИМОШЕНКО, її адвокатів, практично позбавляючи можливості захищатися, тобто здійснювати своє конституційне право. Тому я ухвалив рішення подати до суду на дії цього судді», - заявив він.

З.ШКІРЯК нагадав, як 18 липня під час останнього судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО Р.КІРЄЄВ видалив його із залу суду. На думку З.ШКІРЯКА, дане рішення судді незаконне, тому він подасть позов проти Р.КІРЄЄВА.

«Безумовно, можна було «проковтнути», забути, змиритися. Всі вже звикли до його «дрібних капостей», непрофесіоналізму і неприхованої заангажованості. Скільки можна дивитися на це неподобство? Адже йдеться про ключовий для країни судовий процес - судять лідера опозиції. Можливо, саме відсутність нашої реакції, проявів громадянської позиції та інфантильність породили судову систему з от такими «кірєєвими», «вовками», «зваричами». А завтра вони можуть судити нас з вами», - вважає З.ШКІРЯК.

За словами лідера «Нового Києва», він усвідомлює, що подавати позов проти Р.КІРЄЄВА до Печерського суду "практично безперспективно", але зробить це принципово.

За словами З.ШКІРЯКА, мета полягає в тому, щоб, керуючись нормами законів, довести професійну непридатність Р.КІРЄЄВА, а отже, неможливість ведення ним судових процесів. Лідер «Нового Києва» вважає, що настав час захищати Конституцію, а значить «бити Законом по беззаконню».

«Я також розумію, що воювати з Адміністрацією Президента, чиї інструкції так старанно виконує цей «діяч» Феміди, сьогодні практично неможливо, але ми спробуємо. Якщо навіть ми не виграємо цей процес, ми ще раз доведемо відсутність правдивого судочинства в Україні, а отже, неможливість ухвалення об`єктивних рішень на головних судових процесах країни», - заявив З.ШКІРЯК.

Адвокат З.ШКІРЯКА Надія КОРІННА повідомила, що йдеться про порушення ст. 271, 272 Кримінально-процесуального кодексу України, а також ст. 185 (3) Кодексу про адміністративні правопорушення. Також, за її словами, є й інші технічні питання.

«Н.КОРІННА спробує довести професійну непридатність Р.КІРЄЄВА і, як наслідок, добитися заборони на ведення ним судових засідань, а також вимагатиме виплати моральної компенсації у розмірі 1 грн., за неправомірне рішення про видалення З.ШКІРЯКА із залу суду 18 липня. Окрім цього, буде подано скаргу до Міністерства юстиції з вимогою про дисциплінарне покарання Р.КІРЄЄВА», - повідомляє прес-служба З.ШКІРЯКА.

За інформацією З.ШКІРЯКА, позовна заява буде подана для реєстрації в Печерському суді у п`ятницю, 22 липня, о 8.30.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Р.КІРЄЄВ видалив З.ШКІРЯКА із залу суду. Як пояснив сам З.ШКІРЯК, його видалили із залу за «бурхливі» оплески під час виступу адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Миколи СІРОГО, які суддя трактував як порушення.