Тимошенко відповіла Кузьміну про хутра

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО здивована заявою виконуючого обов’язки генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА щодо її покупок, за які вона нібито розраховувалась кредитною карткою.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter.

“КУЗЬМІН щось наплів про кредитну картку 96 року і хутряні вироби. Хутряні вироби - це спеціалітет його шефа: ондатра, нутрія, пижик. Шапки, коротше”, - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в.о. генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявив, що ГПУ володіє інформацією про кредитну картку Ю.ТИМОШЕНКО, з якої вона витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби.

Розповідаючи про докази, які б свідчили про особисте збагачення Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку з «газовими справами», що розслідуються Генеральною прокуратурою, Р.КУЗЬМІН зазначив, що у слідства є документи, які підтверджують, що Ю.ТИМОШЕНКО розпоряджалася кредитною карткою, що належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес», в особистих цілях.

«Лише за дослідженими даними Ю.ТИМОШЕНКО витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби, розплачуючись нею в магазинах, ресторанах, купуючи хутряні вироби...», - сказав Р.КУЗЬМІН. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО впродовж півтора роки тільки з цієї картки заплатила за готелі, бари і ресторани в готелях більш як 150 тис. дол.

Він також зазначив, що компанія «Сомоллі Інтерпрайзес» відповідно до документів, одержаних від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що ці факти і багато інших також розслідуватимуться в рамках кримінальних справ, порушених стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.