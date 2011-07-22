Турчинов про ЄЕСУ, рімейк і розвал справи

Генеральна прокуратура України реанімувала кримінальну справу щодо компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), бо останні сфабриковані обвинувачення проти лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО розвалюються.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВ.

«Ті, хто слідкує за ганебним процесом, що відбувається в Печерському суді, бачать, як на очах розвалюється сфальшована Генеральною прокуратурою справа проти Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме тому керівництво ГПУ не вигадало нічого кращого, як реанімувати справи п‘ятнадцятирічної давнини, зокрема справи компанії ЄЕСУ.

«Нам сьогодні пропонують рімейк, який ми вже бачили 15 років тому за часів Президента КУЧМИ, коли інші посадовці ГПУ розповідали побрехеньки, які були пов‘язані з діяльністю Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що зазначені справи «перекреслені судом», а суспільство знову примушують слухати «цю стару пропагандистську брехню».

«Це є безперечним свідченням того, що за півтора роки, протягом яких ГПУ, СБУ та інші виконують замовлення проти опозиції, вони так і не змогли нічого знайти проти ТИМОШЕНКО», - переконаний О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії United Energy International Limited за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено листа міністра оборони Росії А.СЕРДЮКОВА до М.АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації. У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 21 липня, виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив. що ГПУ одержала від органів американської юстиції матеріали кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА і його спільників, які вивчатимуться у рамках кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Він процитував деякі пункти звинувачення, в якому йдеться про компанію ЄЕСУ, а також про компанію «Сомоллі Інтерпрайзес Лімітед», яка, як наголосив Р.КУЗЬМІН, за даними американського слідства, належить Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що П.ЛАЗАРЕНКО одноосібним рішенням видавав державні гарантії щодо боргів ЄЕСУ російській компанії «Газпром» тощо.