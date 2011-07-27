Лікарі знайшли у Луценка функціональний гепатит

Лікарі не виявили у екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА вірусний гепатит, однак встановили функціональний гепатит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина після оголошення обідньої перерви у засіданні суду в справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Вона зазначила, що за останній час лікарі двічі проводили обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА. За її словами, «лабораторія не підтвердила вірусний гепатит, але лікарі підтвердили функціональний гепатит».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Печерському суді Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо стану свого здоров’я, зазначив: «Підтверджені всі попередні діагнози, а також заявлено про ймовірність наявності гепатиту».

21 липня у Ю.ЛУЦЕНКА було проведено забір крові, яку відправили на дослідження до провідної клініко-діагностичної лабораторії.

Державна пенітенціарна служба зазначає, що проведення додаткового клініко-лабораторного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА з метою уточнення стану його здоров’я було заплановано згідно з рекомендаціями фахівців Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та на виконання рішення Печерського районного суду Києва.