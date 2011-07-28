Захист Тимошенко вважає, що Карпачова вмила руки

Захист Юлії ТИМОШЕНКО вважає, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА самоусунулася від участі в судовому процесі над екс-прем`єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО журналістам, коментуючи відсутність реакції на заяву захисту на ім`я Н.КАРПАЧОВОЇ з проханням виступити як самостійний учасник на судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ніхто з офісу Уповноваженого не з`являється тут, принаймні, з відповідними повноваженнями. Це свідчить про те, що КАРПАЧОВА вирішила усунутися від цього процесу і не брати участі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, такі дії Уповноваженого ВР з прав людини є логічними, оскільки свого часу Н.КАРПАЧОВА балотувалася у першій п`ятірці списку кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.

«Незважаючи на те, що КАРПАЧОВА намагалася притримуватися якоїсь все ж нейтральної лінії, ми пам`ятаємо, що вона член першої п`ятірки Партії регіонів, і в принциповому питанні, звичайно, вона дала слабину і змушена, судячи з усього, відмовитися від участі у цій справі, хоча абсолютно очевидно, що участь Уповноваженого або його представника є вкрай необхідним для цієї справи», - упевнений він.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня адвокати Микола СІРИЙ і С.ВЛАСЕНКО заявили про намір звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ з проханням взяти участь у судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО в статусі самостійного учасника.

"Ми звертатимемося, щоб представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини увійшов до цієї справи як самостійний учасник процесу і як самостійний учасник процесу спостерігав за всіма тими порушеннями основоположних прав людини, які мають місце", - сказав Н.СІРИЙ.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО мотивував відповідне звернення систематичними з початку судового розгляду порушеннями права Ю.ТИМОШЕНКО на захист.