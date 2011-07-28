Пукача знову перенесли

Печерський районний суд м. Києва переніс розгляд кримінальної справи щодо колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА на 11 серпня, на 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила після завершення судового засідання адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО.

«Судове засідання у справі за обвинуваченням ПУКАЧА сьогодні вкотре відкладено. Сьогоднішня причина перерви полягає в тому, що потерпілому ПОДОЛЬСЬКОМУ досі не виготовлено допуск до державної таємниці і, крім того, ПОДОЛЬСЬКИЙ не з’явився на судове засідання», - сказала В.ТЕЛІЧЕНКО.

При цьому вона висловила думку, що це не заважало суду заслухати хоча б клопотання. В.ТЕЛІЧЕНКО наголосила на тому, що розгляд судом справи О.ПУКАЧА вже триває понад три місяці, але вона просувається значно повільніше, ніж розгляд судових справ колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, справи яких суд почав розглядати значно пізніше. «У справі ПУКАЧА сьогодні суд не пішов далі встановлення особи обвинувачуваного. Ви можете собі уявити, щоб 11 серпня 2011 року суд не просунувся далі встановлення особи обвинувачуваного, в той час як у справі за обвинуваченням ТИМОШЕНКО, яка більш ніж на два місяці пізніше надійшла до Печерського суду, вже допитали майже десяток свідків, у справі ЛУЦЕНКА, там, де кілька обвинувачуваних, вже теж просунулись до стадії судового слідства. Отже чітко видно різний підхід до різних кримінальних справ у Печерському суді», - наголосила В.ТЕЛІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Георгія Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.