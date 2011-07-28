Євреї у Європі вибиратимуть свій парламент через інтернет

До жовтня планується провести вибори до Європейського єврейського парламенту. Про це повідомив віце-президент Європейського єврейського Союзу (EJU) Вадим РАБІНОВИЧ на зустрічі з журналістами в Брюсселі 27 липня.

Як передає Mignews, В.РАБІНОВИЧ, зокрема повідомив, що ідея створення Європейського єврейського парламенту належить Президенту Ізраїлю Шимону ПЕРЕСУ. Концептуально розробляв цю ідею один з лідерів EJU П’єр БЕСНАНУ, а підтримав і розвинув цю ідею президент EJU Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ. Зараз над цим працює велика група людей.

За словами віце-президента Європейського єврейського Союзу, «ми розробили концепцію виборів до цієї нової структуру. Ми дійшли основоположних висновків: Європейський єврейський парламент має відбивати широку думку євреїв. Тому наш шлях – шлях сучасного суспільства - вибори відбуватимуться на порталі EJU.org. У голосуванні братимуть участь кандидати від різних країн, але голосувати за них можуть лише жителі тієї країни, від якої балотується кандидат. Поки, за попередньою інформацією, парламентаріїв буде 120. Планується до жовтня провести вибори і потім зібрати парламентаріїв на перше засідання».

Також В.РАБІНОВИЧ розповів про створення новинного єврейського міжнародного телеканалу. За його словами, «телеканал під робочою назвою Jewish News One на сьогодні практично готовий. Протягом п`яти днів я дивлюся його в тестовому режимі. Співробітники працюють практично у цілодобовому режимі, програми виходять всі 24 години. Набираємося досвіду, розглядаємо свої досягнення і помилки - і я дуже сподіваюся, що днів через 30-40 телеканал вже піде в ефір».

Як відзначив В.РАБІНОВИЧ, «на сьогодні підписано угоди з американськими кабельними операторами. Канал розповсюджуватиметься по всій території США, у Мексиці, Канаді, країнах Південної Америки. По Європі ми працюємо з двома супутниками – "Астелліт" і "Хот Берд", а також працюємо з європейськими кабельними операторами. Приблизно продовж двох тижнів стане зрозумілим, в якому конкретному кабелі якої країни ми перебуватимемо».

За словами В.РАБІНОВИЧА, «ми одержали ліцензію на мовлення 8-ма мовами. Наші спеціальні кореспонденти в офісах працюють в Ізраїлі, Брюсселі, Києві, також відкриваються офіси у Берліні, Вашингтоні, Парижі і Москві. Безумовно, ми маємо на увазі розширення…».