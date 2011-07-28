Рабінович - про Яна Табачника, журналістів-«холуїв» і човен Януковича

Віце-президент Європейського єврейського Союзу (EJU) Вадим РАБІНОВИЧ вважає, що народний депутат України Ян ТАБАЧНИК, який назвав журналістів «холуями», «ще «завищив відсоток» чесної преси».

Про це віце-президент EJU заявив на зустрічі з журналістами в Брюсселі 27 липня, відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до того, що один з активних членів єврейської організації Я.ТАБАЧНИК нещодавно говорив про журналістів як про "холуїв".

Як передає Mignews, за словами В.РАБІНОВИЧА, «Ян Петрович ТАБАЧНИК - чесна, правдива людина. Багато нинішніх вважали за краще сидіти в різних човнах, а ось Ян Петрович завжди "сидів у човні" ЯНУКОВИЧА. Він сказав чесні і правдиві слова, що йдуть із серця. І нікого не хотів образити».

В.РАБІНОВИЧ вважає, що вислів Я.ТАБАЧНИКА «треба було розглядати через іншу призму. Якщо ви подивитеся на стан сьогоднішньої української преси, то ви навряд чи знайдете більше 10 чоловік на 100, які пишуть чесно і незаангажовано. І якщо подивитися – ці слова Яна ТАБАЧНИКА були реверансом у бік преси, він ще "завищив відсоток" чесної преси...»

Як вважає В.РАБІНОВИЧ, депутат-регіонал Я.ТАБАЧНИК «уболіває за країну, хоче, щоб журналісти писали відкрито, чесно, незаангажовано. Треба ображатися не на нього, а на нинішнє становище преси, на моральний рівень сьогоднішніх мас-медіа».