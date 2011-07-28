Свідок: печатка на директивах Тимошенко справжня

Колишній начальник Департаменту документального забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів Василь ПАВЛЮК підтверджує, що гербова печатка уряду на директивах тодішнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для підписання газових угод у 2009 році є справжньою, а ці директиви є директивами саме голови уряду, а не Кабміну колегіально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПАВЛЮК заявив сьогодні під час допиту у Печерському райсуді Києва.

За його словами, коли він перебував на посаді, то печатка знаходилася у сейфі і доступ до неї мали тільки дві особи – він та його заступник.

Як сказав В.ПАВЛЮК, велика гербова печатка Кабінету міністрів ставиться на документах для засвідчення підписів керівництва уряду, зокрема, прем’єр-міністра, першого віце-прем’єра і віце-прем’єр-міністрів. При цьому він додав, що за яких обставин була поставлена гербова печатка на директиви, він не пам’ятає, однак вважає, що її поставив або він особисто, або його заступник.

Під час допиту В.ПАВЛЮК був ознайомлений з оригіналом директив.

Відповідаючи на запитання, чи є ознаки, що цей документ є документом уряду, чи документом прем’єр-міністра особисто, В.ПАВЛЮК зауважив, що, скоріш за все, це документ прем’єр-міністра.

За його словами, якби цей документ був прийнятий під час засідання Кабінету міністрів, то в ньому стояло б посилання на дату проведення засідання уряду і посилання на протокол.

«Тому більше походить на те, що цей документ затверджений одноосібно», - сказав В.ПАВЛЮК.

Він також наголосив, що виключно на рішення уряду, яке не підписане керівництвом, гербова печатка не ставиться, а такий документ засвідчується візами.

Його покази підтвердив і ще один працівник цього департаменту Валерій ЗАХАРЧИШИН.