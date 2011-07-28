Допит екс-директора Укртрансгазу тривав понад годину

Допит колишнього директора підприємства «Укртрансгаз» Ярослава МАРЧУКА на судовому засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду газової справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО тривав понад годину.

Як передає кореспондент УНІАН, запитання державного обвинувачення та Ю.ТИМОШЕНКО стосувалися обсягів запасу природного газу під час газової кризи 2009 року.

Зокрема, Я.МАРЧУК зазначив, що на 19 січня в підземних сховищах було накопичено 24-25 млрд. куб. м газу, з них лише близько 14 млрд. куб. м належало НАК «Нафтогаз України».

«За умови економного використання природного газу цих запасів могло б вистачити на 2-3 тижні, можливо, місяць, але це за умови, що на той час було обмежено постачання газу хімічним та металургійним підприємствам», - сказав свідок.

Державне звинувачення запитало у свого свідка, чи змогла б газотранспортна система України працювати в реверсному напрямку впродовж трьох місяців. «Так. Але це не звична система роботи для системи, в результаті якої можуть неочікувано виникати аварії. Усе це важко спрогнозувати», - додав він.