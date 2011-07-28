Свідок: без Тимошенко подолати газову кризу було неможливо

Колишній радник голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ Андрій КОВАЛЬ вважає, що без втручання вищих посадових осіб у 2009 році вирішити газову кризу було неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОВАЛЬ заявив сьогодні під час допиту як свідка у Печерському райсуді Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами екс-радника голови «Нафтогазу», господарюючий суб’єкт НАК «Нафтогаз України» не усувався від переговорів з «Газпромом» щодо газового постачання. Водночас, за його словами, згодом «Газпром» зайняв таку позицію, що усі подальші переговори вестимуться на вищому рівні.

«Газпром» заявив, що всі переговори будуть вестися на верхньому рівні і рішення прийматися будуть саме там», - сказав А.КОВАЛЬ.

Він також розповів, що всі газові переговори велись у дуже складних умовах, оскільки Європа вимагала вирішити це питання якнайшвидше, а Росія в ультимативній формі наполягала на своїх вимогах.

Він також зауважив, що усі заяви Росії про те, що під час газової кризи Україна крала газ, є безпідставними. «Ніяких крадіжок не було, бо газова система не дозволяла будь-які крадіжки», - сказав А.КОВАЛЬ.