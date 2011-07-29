Юрист: навіщо заарештовувати Тимошенко?

Досить дивними є позиція державного обвинувачення в питанні про зміну запобіжного заходу екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, а також некоректне висловлювання головуючого судді Родіона КІРЄЄВА з приводу зміни запобіжного заходу.

Таким чином агентству УНІАН прокоментував ситуацію в Печерському райсуді Києва з розгляду справи проти Ю.ТИМОШЕНКО віце-президент адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА.

На думку юриста, запобіжний захід - це в жодному разі не захід перевиховання підсудних, це захід, що має на меті запобігання ухиленню від слідства, перешкоджанню встановлення істини у справі та забезпечення виконання процесуальних рішень у справі.

Якщо мотивом клопотання обвинувачення про взяття під варту Ю.ТИМОШЕНКО є забезпечення виконання нею розпоряджень головуючого та припинення дій по затягуванню процесу, то перебування під вартою жодним чином не перешкоджатиме їй звертатися до головуючого сидячи («заявляючи таким чином свій протест») та/або продовжувати заявляти клопотання про оголошення перерви для пошуку захисника, зауважує юрист.

Більше того, вважає Ю.ЗАБІЯКА, до цих дій підсудна зможе додати клопотання про зміну запобіжного заходу, а також заявляти про погіршення стану здоров’я в зв’язку з перебуванням під вартою, що "ще більше зробить цей процес піарно-політичним".

Юрист також звертає увагу, що Ю.ТИМОШЕНКО ще жодного разу не була притягнута до адміністративної відповідальності за невиконання розпоряджень судді Р.КІРЄЄВА у судовому процесі. Тоді як «...саме адміністративна відповідальність має на меті «перевиховання» порушників, про що так піклуються представники прокуратури і суд», зазначає Ю.ЗАБІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, ще 22 липня захисник Сергій ВЛАСЕНКО (вже відсторонений на той момент від процесу) заявив журналістам, що суддя Р.КІРЄЄВ отримав вказівку від адміністрації Президента України про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.

28 липня представники державного обвинувачення подали клопотання про зміну запобіжного заходу Ю.ТИМОШЕНКО на арешт, мотивуючи це тим, що підсудна перешкоджає встановленню істини у справі шляхом заважання судовому процесу.

Розглянувши клопотання, суд відмовив обвинуваченню в його задоволенні. За словам судді Р.КІРЄЄВА, незважаючи на те, що підсудна неодноразово порушувала порядок у залі, перешкоджала допиту свідків і зневажливо ставилася до судді, наразі судом не вичерпані процесуальні дії щодо забезпечення порядку у судовій залі.

Р.КІРЄЄВ наголосив, що зміна запобіжного заходу на арешт є найсуворішим заходом, який застосовується у крайніх випадках, коли інші заходи вже вичерпані.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО назвала наміри змінити запобіжний захід на арешт формою тиску на неї.

Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за ч.3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. ГПУ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО завдала державі збитків на суму понад 1,5 млрд. грн. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.

Судовий процес у справі розпочався 24 червня. Починаючи з 26 липня відбувається допит свідків.