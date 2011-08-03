Адвокат Тимошенко розказав, що читає справу під відеонаглядом

Захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ другий день перебуває в Печерському районному суді Києва, де вивчає матеріали "газової" справи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Батьківщина".

"Працювати дуже складно. Мало того, що в маленькій кімнатці постійно знаходиться більше 20 людей у зв’язку з прийомним днем, там ведеться ще й відеоспостереження. Відповідно моя робота як адвоката здійснюється під тотальним контролем", - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, таким чином є пряме порушення адвокатської таємниці.

"Я написав заяву на ім’я голови Печерського суду з проханням надати мені іншу кімнату для ознайомлення зі справою, але поки реакції немає", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня у засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році, було оголошено перерву до 10.00 4 серпня для надання новому захиснику Ю.ТИМОШЕНКО Юрію СУХОВУ часу на ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВ просили суд надати два місяці на ознайомлення зі справою.