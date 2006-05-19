Питання губернаторства уряд вирішує першочергово в 5 областях

На посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації Кабінет міністрів розглядає чотири кандидатури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Баранівці Житомирської області.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, зміни зараз відбуваються у керівництві багатьох областей.

Прем’єр-міністр повідомив, що призначення губернаторів є «серйозною роботою, своєрідним кастінгом». За його словами, у цьому питанні «є багато претендентів, різних пропозицій від політичних сил, у тому числі і по Житомирській області».

Як сказав Ю.ЄХАНУРОВ, «серед кандидатур на губернаторство у Житомирській області розглядається чотири кандидатури», але «це ще не вечір, і можливо, будуть ще пропозиції».

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, питання губернаторства уряд вирішуватиме першочергово в Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.

Говорячи про призначення губернатора Житомирської області, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що для уряду було певною мірою несподіванкою те, що Ірина СИНЯВСЬКА – екс-губернатор Житомирщини, а тепер голова обласної ради - так добре проведе сесію облради, що її оберуть головою облради.

За словами прем’єра, «саме тому з призначенням губернатора Житомирщини уряд не поспішає, тому так довго йде підбір».