НУ-НС: влада почала діяти за "білоруським сценарієм"

У фракції «Наша Україна - Народна самооборона» у Верховній Раді заявляють, що безпідставний арешт колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ставить Україну перед загрозою міжнародної ізоляції.

Таку позицію парламентської фракції НУ-НС озвучив її голова Микола МАРТИНЕНКО, повідомляє прес-служба фракції.

«Влада зробила черговий небезпечний крок у політичному переслідуванні своїх опонентів – рішенням одіозного судді КІРЄЄВА безпідставно заарештовано Юлію ТИМОШЕНКО. Таким чином, остаточно доведено, що з інструменту пошуку та встановлення справедливості суд в Україні перетворено на знаряддя покарання незгодних з діями нинішнього режиму», - переконані в «Нашій Україні – Народній Самообороні».

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що «вся Україна, весь світ мали нагоду спостерігати за безпорадними діями судді, його демонстративним ігноруванням процесуальних норм, небажанням піти назустріч стороні обвинуваченої та її захисту навіть тоді, коли цього вимагав не тільки здоровий глузд, але й елементарна правова культура та повага до закону».

Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» у Верховній Раді висловлює рішучий протест свавіллю, що відбувається у Печерському суді столиці європейської держави напередодні 20 річниці її незалежності. «Ми вважаємо, що справа Юлії ТИМОШЕНКО, як будь-якого громадянина України, має розглядатися виключно за суворого дотримання усіх процесуальних норм, об’єктивно, безпристрасно, незалежно від побажань хазяїв будь-якого високого кабінету в Україні – як, власне, того вимагає закон», - підкреслив лідер фракції.

“Всім очевидно, що кримінальні справи проти опозиційних політиків шиті “білими нитками” і розсипаються на очах. Влада відкинула останні формальності в політичному судилищі над опозицією. Арешт Юлії Тимошенко означає, що влада почала діяти за “білоруським сценарієм” повного згортання демократії в країні. Наступним етапом за цієї логікою може стати скасування або перенесення парламентських виборів”, - сказав М.МАРТИНЕНКО.

“В результаті Україна опинилась перед загрозою не лише повної зупинки будь-якого зближення з Європою, але й перед небезпекою міжнародної ізоляції з боку цивілізованого світу”, - наголошує фракція НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.