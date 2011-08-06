Турчинов не виключає фізичного знищення Тимошенко

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що влада може піти на фізичне знищення лідера «Батьківщини» колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

При цьому він закликав громадян «не бути байдужими і приєднатися до безстрокової акції протесту опозиції, яка відбувається біля Печерського райсуду Києва».

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що акція протесту, яка розпочалася з першого судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО, стає цілодобовою.

«Я закликаю приєднуватись до нас. Ми захищаємо не опозицію – ми захищаємо країну, ми захищаємо наше спільне майбутнє», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Проблема не просто у лідері опозиції, не просто у Юлії ТИМОШЕНКО – проблема у нас з вами. Коли влада відчула, що вона може кидати будь-яку людину за грати, навіть ту людину, яку підтримують мільйони українців, – тоді межі їхнім злочинам не буде», - сказав він і додав: «Коли злочинці знаходяться при владі – вони не зупиняться ні перед чим». «Вони не зупиняться перед будь-яким злочином, у тому числі вони можуть не зупинитися щодо фізичного знищення своїх головних опонентів, зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, саме це означає заява, яку передала Ю.ТИМОШЕНКО своєму захиснику Сергію ВЛАСЕНКУ перед арештом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, було оприлюднену написане напередодні арешту звернення Ю.ТИМОШЕНКО до українського народу.

У ньому екс-прем’єр наголосила, що в жодному разі не покінчить життя самогубством. «Трюки, які вони вчинили з Кірпою та Кравченком, їм повторювати не варто. Я ніколи не буду закінчувати своє життя самогубством», - написала лідер партії «Батьківщина» у зверненні.