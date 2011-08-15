Тимошенко вже привезли у Печерський суд

Печерський районний суд Києва сьогодні, 15 серпня, продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО доставили до суду о 07.50. На Хрещатику лідера опозиції зустрічали учасники акції протесту проти політичних репресій в Україні, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед початком засідання суду Ю.ТИМОШЕНКО має змогу поспілкуватися з чоловіком Олександром ТИМОШЕНКОМ і донькою Євгенією КАРР – їх обох допущено до участі в процесі як захисників.

Тим часом представники засобів масової інформації наразі стоять в уже традиційній черзі до зали судових засідань, щоб мати змогу висвітлювати події на процесі.