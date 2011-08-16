Бойко і Присяжнюк готують угоду про розвиток Київщини

До Дня Незалежності України 40 працівників Національної енергетичної компанії «Укренерго» отримали у селищі Макарів Київської області квартири.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомлені, працівники «Укренерго» отримали квартири у зданому в експлуатацію 40-квартирному будинку.

"Нові помешкання – це ознака того, що регіон розбудовується", - сказав голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, який узяв участь в урочистому відкритті новобудови.

Він привітав присутніх від імені міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА та наголосив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості постійно підтримує область. У даний час Київська облдержадміністрація та міністерство опрацьовують спільну угоду щодо соціального розвитку регіону.

Після урочистого відкриття новобудови губернатор Київщини разом із власниками квартир відвідав нові оселі та зазначив, що будівельники створили всі умови для комфортного життя людей.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.