Кірєєв не пускає до Тимошенко особистого лікаря

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ знову відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО викликати до неї особистого лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на початку судового засідання Ю.ТИМОШЕНКО вчергове звернулася з проханням дати їй дозвіл на здачу крові її особистому лікарю. «У мене продовжуються симптоми невідомої хвороби», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що не довіряє тим медичним працівникам, які намагалися її обстежити «за наказом влади».

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що право на її лікаря є її конституційним правом. «А той медичний консиліум, який зібраний ЯНУКОВИЧЕМ для мене, це насильне обстеження», - сказала вона.

В свою чергу Р.КІРЄЄВ зауважив, що суд вже надав дозвіл на проведення медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. «Але від проходження цього обстеження Ви відмовилися», - сказав Р.КІРЄЄВ, додавши при цьому, що Ю.ТИМОШЕНКО навіть підписала акт про відмову.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ніяких актів вона не підписувала.