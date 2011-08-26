Чи може справа Тимошенко зірвати угоду з ЄС?

Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР заявляє, що на європейському рівні тривають консультації стосовно можливих наслідків нещодавніх політичних подій в Україні.

Про це Ж.ФОР сказав в інтерв’ю журналу «Тиждень».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи може бути призупинено або загальмовано діалог між ЄС та Україною щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію через арешт і гіпотетично можливе засудження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, і яка позиція Франції з цього питання, посол зазначив, що перемовини щодо Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі тривають, і ніхто на сьогодні не бажає, аби цей процес був загальмований або перенесений на пізніший термін, бо тут ідеться про майбутнє мільйонів європейців, про українців.

«Але, якщо з боку офіційного Києва не буде вжито потрібних заходів, громадська думка Європи може не зрозуміти укладення такої угоди, ніби нічого не сталося й нічого не відбувається. Нагадаю: парламенти всіх членів ЄС будуть зобов’язані ратифікувати відповідну угоду. Так само з цього приводу має офіційно висловитися Європарламент. Варто зауважити й те, що переговори, про які я згадав, були започатковані з Україною вчорашньою, яка вже зовсім інакша, ніж сьогоднішня. На європейському рівні тривають перемовини й консультації стосовно наслідків, які можуть мати місце з огляду на нещодавні події суто політичного характеру. Наразі казати про чітку позицію тієї чи тієї сторони в цьому обговоренні, можливо, зарано», - зазначив Ж.ФОР.

Як повідомляв УНІАН, у грудні цього року на саміті «Україна-ЄС» Київ сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС, яка включає положення про створення ЗВТ.

Після арешту Ю.ТИМОШЕНКО 5 серпня окремі експерти висловили думку, що підписання угоди про ЗВТ буде відкладено.

Про політичну вмотивованість рішення суду про арешт Ю.ТИМОШЕНКО 5 серпня і своє занепокоєння у зв`язку з цим заявили, зокрема, офіційні органи США, Канади, Великої Британії, Франції, Іспанії, Росії, Німеччини, Польщі, Швеції, а також ОБСЄ, ПАРЄ, ЄНП, депутати Європарламенту і міжнародні правозахисні організації.