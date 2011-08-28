Герман розповіла, як ходила стежкою Ніцше

Радник Президента з гуманітарних питань Ганна Герман під час відвідин музею-садиби Івана Франко порівняла її з притулком Фрідріха Ніцше на Лазурному Березі у Франції.

Про це вона сказала на брифінгу.

"Я була цього року на стежці Ніцше, де він ходив і писав про Заратустру. Так само Франко приїжджав у Нагуєвичі, ходив стежками і писав свої безсмертні твори...", - сказала Герман.

Радник Президента також висловила задоволення, що місцеві власті змогли відновити музей і рідну домівку Франка в Нагуєвичах.

Лівий берег нагадує, що в липні резонанс дістала інформація про відпочинок Ганни Герман на Лазурному Березі.