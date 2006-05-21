Мороз ”промив мізки” своїм депутатам

У Києві проходять всеукраїнські збори депутатів від Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, у зборах беруть участь близько 4 тисяч соціалістів з усієї України: народні депутати, депутати обласних, районних, міських рад, а також міські, селищні та сільські голови.

Перед ними виступив лідер СПУ Олександр МОРОЗ, який нагадав, що за списками та за підтримки СПУ до представницьких органів влади усіх рівнів обрано близько 20 тисяч осіб, що створює для партії принципово нові, більш сприятливі умови для здійснення своїх програмних положень.

О.МОРОЗ окреслив основні напрямки діяльності соціалістів. Він наголосив, що кожен депутат має організовувати свою роботу в прямому контакті з виборцями – реагувати на звернення, вирішувати конкретні проблеми.

Велику увагу в своєму виступі він приділив питанням створення коаліцій на різних рівнях. За словами О.МОРОЗА, ці коаліції мають створюватися на принципових програмних засадах і не можуть іти врозріз з ідеологією партії. Він також зазначив, що соціалісти мають бути активними учасниками процесу, виступати своєрідними локомотивами створення таких коаліцій.

Лідер СПУ висловився за введення імперативного мандату для депутатів усіх рівнів. Він повідомив, що зараз готується відповідний законопроект, який, на його переконання найближчим часом буде ухвалено у парламенті.

О.МОРОЗ також наголосив на необхідності удосконалення виборчого законодавства, Зокрема, він звернув увагу на те, що в багатьох обласних радах немає представників того чи іншого району. Але О.МОРОЗ вважає, що до внесення відповідних змін можна йти шляхом закріплення за тим чи іншим депутатом того чи іншого регіону. Це саме, на його думку, має розповсюдитись і на Верховну Раду, в якій, за статистикою, більше 50% депутатів - кияни.

Також О.МОРОЗ висловився і за удосконалення Конституції щодо підвищення ролі місцевого самоврядування. «Вся влада на місцях має перейти до виконкомів рад… Можна удосконалювати систему (організації влади – УНІАН), але принцип має залишитись – влада має перейти до обраних людьми, а не до призначених з Києва», - сказав він.

Лідер СПУ також наголосив, що соціалісти розглядають розширення повноважень місцевого самоврядування як альтернативу федералізації України. Він наголосив, що СПУ виступає за унітарну державу.