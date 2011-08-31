Табачник каже, що обмовився, заявивши «Україна - на 56 місці, ми - на 72»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що обмовився, говорячи про те, що «ми знаходимось на 72-му місці» у рейтингу розвитку освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я бажаю вам в житті ніколи не допускати обмовок, особливо, якщо ви 10-12 разів на день виступаєте», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що за результатами дослідження, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Україна перебуває на 56-му місці, а серед найближчих сусідів України Польща - на 64-му, Росія – на 72-му, Грузія – на 113-му.

За даними ТСН, під час виступу на обласній конференції педагогічних працівників Дніпропетровської області Д.ТАБАЧНИК порівнював розвиток освіти в Україні та Росії. «За результатами дослідження, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Україна - 56 місце, а ми - на 72-му», - заявив Д.ТАБАЧНИК. При цьому, за даними цього дослідження перебуває Росія на 72-му місці.