Мельниченко: я щотижня буду писати у ГПУ про злочини Литвина

Колишній майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО оскаржуватиме рішення Васильківського районного суду Київської області, який зобов’язав його публічно вибачитися перед головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ за обвинувачення останнього у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні журналістам в Києві.

«Однозначно буду оскаржувати, тому що воно (рішення) прийнято з порушеннями», - сказав він, додавши, що відповідну заяву подаватиме до Апеляційного суду Київської області.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, рішення, яке 29 серпня ухвалив суд, є, на його думку, незаконним, оскільки судове засідання мало відбутися 8 вересня. У зв’язку з цим ні він, ні його представники не знали про судове засідання, що пройшло.

«Суд виніс рішення, щоб я вибачився перед ЛИТВИНИМ, і друге, щоб я в подальшому про злочини ЛИТВИНА ніколи не говорив і ніде», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши при цьому, що, попри таке рішення суду, він все одно наполягатиме на своєму.

«Завтра я в Генеральній прокуратурі зареєструю заяву про те, що суддя в процесі скоїла злочин. Далі я мінімум щотижня буду писати заяви в Генеральну прокуратуру про скоєння ЛИТВИНИМ злочинів і детально розписуватиму, які, і буду наполягати порушувати проти ЛИТВИНА кримінальну справу по конкретним епізодам», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, суд визнав неправдивими заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА про нібито причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

За даними газети «Голос України», відтепер екс-майору заборонено поширювати будь-яку недостовірну інформацію про нібито причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Г.Гонгадзе чи про нібито скоєні з його вини інші злочини. У разі порушення цього рішення суду екс-майора Управління Держохорони можуть притягти навіть до кримінальної відповідальності

Крім того, суд зобов`язав М.МЕЛЬНИЧЕНКА за свій рахунок організувати і провести прес-конференцію і спростувати раніше поширені ним неправдиві відомості про В.ЛИТВИНА.