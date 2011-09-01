У Нашій Україні пропонують владі засвоїти урок

Партія «Наша Україна» продовжить захищати українські школи на Донеччині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ заявила у своєму виступі на святі Першого дзвоника у донецькій школі №111, що перебуває під загрозою закриття. Також депутат поспілкувалася з батьками і вчителями.

Л.ГРИГОРОВИЧ повідомила, що свято було затьмарене інцидентом з місцевою міліцією.

«Зокрема, близько десяти міліціонерів перешкоджали батькам першокласників потрапити у приміщення школи та на перший урок до їхніх дітей, чого не спостерігалося в інших школах міста. Одна з матерів навіть втратила свідомість від хвилювання. Після втручання народного депутата та розмови з районним керівництвом міліція припинила обмежувати доступ батьків у школу», - йдеться у повідомленні.

Коментуючи цю ситуацію, Л.ГРИГОРОВИЧ заявила: «Це означає, що влада боїться свого народу. Забагато міліції було на вулицях Києва 24 серпня, забагато міліції навколо маленької школи у Донецьку. Можливо, першого вересня варто засвоїти ще один урок: коли влада боїться свого народу, вона завжди програє».

У своєму виступі на святковій лінійці народний депутат наголосила, що ця школа особлива, бо вона показала всій країні приклад, як потрібно відстоювати своє право на існування. «Навіть номер цієї школи – 111 - є символічним, бо він означає перше місце у любові до дітей, перше місце у чесних намірах та перше місце у добрій волі», - зазначила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Вона також переказала колективу та батькам вітання від голови політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та народного депутата Зіновія ШКУТЯКА, які відвідували донецькі школи у березні цього року і разом з іншими «нашоукраїнцями» протягом останніх місяців активно виступали проти їх закриття.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Ворошиловський райсуд Донецька зупинив провадження у справі про ліквідацію школи № 111. Таким чином, діяло рішення про припинення процесу ліквідації школи, прийняте цим судом 27 квітня і підтверджене Донецьким апеляційним адміністративним судом 22 липня. 26 серпня Ворошиловський районний суд Донецька підтвердив рішення про зупинення ліквідації загальноосвітньої україномовної школи №111 в Донецьку.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Батьки, вчителі та учні багатьох шкіл виступають проти закриття їхніх навчальних закладів.