Україна і РФ ведуть артпідготовку до газової війни?

Політолог Вадим КАРАСЬОВ називає сьогоднішні заяви про реформування НАК «Нафтогаз України» артпідготовкою можливої «газової війни».

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Ми тиснемо на них «Нафтогазом», зокрема, його ліквідацією, а вони тиснуть на нас авторитетом. Це такий, з одного боку, паритетний, а з іншого боку, асиметричний обмін люб`язностями в руслі військово-геополітичної класики: хочеш миру – готуйся до війни», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він відзначив, що сьогоднішні заяви щодо «Нафтогазу» є демонстрацією того, що обидві сторони мають намір і далі готуватися до «газової війни», але зроблять усе, аби її не було. На думку експерта, «газова війна» не вигідна ні українській, ні російській стороні. «В результаті програють обидві сторони», - відзначив В.КАРАСЬОВ.

На його думку, Україна могла б реформувати «Нафтогаз» з відповідними наслідками правосуб`єктності газового договору 2009 року.

«Навіть якщо з юридичної точки зору це може виглядати цілком коректно, то з політичної і геополітичної це створюватиме ряд серйозних проблем у двосторонніх відносинах України і Росії. Але поки що всі розуміють, що це лише риторика, словесна артпідготовка, але все-таки російська сторона сподівається, що українська сторона не переступить цієї грані, що розділяє слова, загрози, психологічний тиск від реального наміру юридично ліквідувати «Нафтогаз» і на його юридичних уламках створити нового партнера «Газпрому», - вважає політолог.

Він відзначив, що в даному випадку невигідною виглядає позиція Росії, оскільки в Європі побачать, що вона є «вередливим, незговірливим партнером», який не зумів домовитися ні з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, ні з чинним главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як сказав В.КАРАСЬОВ, ця ситуація може засвідчити, що судовий розгляд кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не має підстав, оскільки вона фактично виявилася єдиним політиком, який зміг знайти компроміс з Росією з питання газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, які займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ наголосив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

У свою чергу голова ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого буде переглянуто всі існуючі угоди зі співпраці двох компаній.

Також сьогодні стало відомо, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».