Обиход: ГПУ має з'ясувати можливу роль Тимошенко у вбивстві Щербаня

Генеральна прокуратура Україна має повернутися до розслідування подробиць вбивства депутата Верховної ради Євгена Щербаня і з`ясувати роль у цій справі Юлії Тимошенко.

Про це на порталі «Обозреватель»пише колишній заступник генпрокурора України Микола Обиход. Нагадаємо, про можливу причетність Тимошенко до вбивства Щербаня нещодавно заявив і нинішній перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

У своїй статті Микола Обиход висловив здивування публікацією в «Українській правді» інтерв`ю з головним державним обвинувачем Павла Лазаренка в США Мартою Берш. У ньому Марта Берш зазначає, що ніхто зі свідків не говорив про причетність Тимошенко до вбивства Щербаня. У результаті «Українська правда» опублікувала матеріал, який ставить під сумнів заяву Кузьміна.

Микола Обиход вважає, що «Українській правді» не обов`язково було шукати істину за океаном, щоб розібратися в цій справі.

Обиход впевнений: причетність Тимошенко до скандального вбивства забута Генеральною прокуратурою Україні після 2004 року. «Будемо сподіватися, що Рінату Кузьміну вистачить енергії результативно завершити цю сюжетну лінію щодо Юлії Тимошенко, розкриту слідчими ГПУ ще на початку 2000-х років», - підсумовує Обиход.