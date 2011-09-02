Землю в «Межигір’ї» райрада оцінила менше 100 доларів за сотку

Вишгородська районна рада на Київщині оцінила земельну ділянку площею 105 га, на якій знаходиться резиденція «Межигір’я» Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, у 7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Зокрема, як поінформували в партії, сесія Вишгородської райради сьогодні, 2 вересня, розглядала питання про затвердження оцінки 105 гектарів землі на території Новопетрівської сільської ради. «Ця ділянка відома в народі як сумнозвісне "Межигір’я ЯНУКОВИЧА", - йдеться в повідомленні.

За даними «Свободи», начальник Управління Держкомзему у Вишгородському районі Олексій РАЧИНСЬКИЙ та голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин та агропромислового розвитку Юрій ТУРКЕНЯ запропонували депутатам затвердити оцінку в 6,82 грн. за м. кв. (тобто 7 136 289,19 грн. за 104,6107 га.).

Присутній депутат-«свободівець» Юрій ЛЕВЧЕНКО звернувся до депутатського корпусу із закликом не ухвалювати такі ганебні рішення. Він роз`яснив, що коли у Вишгородському районі, в 20 хвилинах їзди від Києва, землі продають за сотні та тисячі доларів за сотку, то оцінювати 100 гектарів чудової заповідної зони на берегах Київського моря за 7 млн. грн. є звичайним знущанням над людьми.

При цьому у «Свободі» зазначили, що першим питанням в порядку денному сесії був звіт голови РДА Олександра ПРИХОДЬКА за перше півріччя, в якому неодноразово згадувалося, з якими проблемами влада знаходить кошти для ремонту лікарень, шкіл, зарплат бюджетникам тощо. «Одночасно з такою оцінкою «Межигір’я» місцевий бюджет недоотримає щонайменше 9 млн. грн. річної орендної плати. Більше того, ця оцінка, цілком імовірно, може бути використана як аргумент у недалекому майбутньому для заниження ціни «Межигір’я» при його остаточній передачі В.ЯНУКОВИЧУ», - наголошується в повідомленні.

Єдине пояснення, на яке спромоглися чиновники, було, за даними «Свободи», сміхотворне твердження про те, що цільове призначення землі, яку орендує ТОВ "Танталіт", є рекреаційне – під якийсь ефемерний комплекс відпочинку, й тому законодавство дозволяє оцінювати цю землю дешевше.

Як підкреслили в партії, жодні аргументи «свободівця» не вплинули на настрій у залі. Також окремим рішенням райрада відхилила вимогу Ю.ЛЕВЧЕНКА проводити голосування за земельне рішення поіменно – очевидно, місцеві "землевпорядники" бояться, що за такі рішення доведеться відповідати в майбутньому.

«Отже, врешті-решт, після тривалих дебатів, районна рада все ж таки здала за копійки «Межигір’я» ЯНУКОВИЧУ. Із 44 присутніх депутатів 38 голосували «за», 2 «утрималися», й лише 4 (серед них 2 «свободівця») проголосували «проти», і це при тому, що в райраду пройшли 20 депутатів з так званих "опозиційних партій", - заявили у «Свободі».