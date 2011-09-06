Затриманих учора на Хрещатику сьогодні судитимуть

Міліція відпустила п’ятьох з семи затриманих осіб, які вчора на Хрещатику намагалися встановити намети.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, 5 вересня близько 16.30 по вул. Хрещатик, 27 у столиці працівниками міліції було припинено протиправні дії групи громадян однієї з громадських організацій, які намагалися незаконно встановити туристичні намети на тротуарі.

Сімох активних учасників, які вчинили злісну непокору, було затримано та доставлено до Шевченківського райуправління міліції. Стосовно них складено адміністративні протоколи згідно зі ст.185 КуПАП з подальшим спрямуванням матеріалів до суду для прийняття рішення.

Серед сімох затриманих лише троє мешканці столиці, двоє - помічники народних депутатів України, одна особа двічі раніше засуджена за вбивства у середині 1990-х років та шахрайства у 2007. Обидва злочини вчинені в Одеській області.

Після складання адміністративних матеріалів двоє осіб були залишені у кімнаті для затриманих, решта - відпущені до судового засідання.

Судовий розгляд адміністративних справ цих порушників призначено на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику, на протилежному боці від Печерського райсуду, Всеукраїнська громадська організація «Коаліція учасників Помаранчевої революції» намагалася встановити 5 наметів, проте бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» перешкодили встановленню наметів силовими методами.

Пізніше того ж дня народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявив про законність встановлення наметів на Хрещатику та неправомірність дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» щодо учасників акції протесту проти кримінального переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.