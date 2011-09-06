Тимошенко і Кірєєв знову обмінялися «люб'язностями»

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні двох клопотань – про встановлення графіку проведення судових засідань в межах 8-годинного робочого дня, а також про надання часу для зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО зі своїм духовним наставником.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив сьогодні на судовому засіданні.

«Клопотання захисту про встановлення графіку судових засідань не ґрунтується на вимогах Кримінально-процесуального кодексу, тому суд постановив: у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО також просив суд збільшити на 30 хвилин обідню перерву для проведення зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО зі своїм духовним наставником. Після обговорення цього клопотання суддя Р.КІРЄЄВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО надається достатньо часу для відпочинку, який вона може використовувати для реалізації своїх релігійний прав.

Після розгляду цих двох клопотань між суддею та Ю.ТИМОШЕНКО і її захисниками виникла словесна перепалка, під час якої адвокат вкотре звинуватив Р.КІРЄЄВА у порушенні прав підзахисної та прав адвокатів на заявлення клопотань. Проте суддя знову розцінив такі дії Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників як затягування судового розгляду.

При цьому суддя не дозволив Ю.ТИМОШЕНКО ознайомитися з одним із клопотань, які заявили її захисники, та позбавив її можливості висловитися на підтримку дій своїх захисників.

Р.КІРЄЄВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО використовує час для обговорення клопотання лише для того, аби вкотре висловити свою неповагу до суду. «Ваші фрази стали банальними. Ви використовуєте таку можливість лише для висловлення образ… Є закон і його треба виконувати. Вам треба це зрозуміти. Не треба, підсудна, ставити себе вище над законом», - заявив Р.КІРЄЄВ підвищеним тоном.

Цей монолог викликав у Ю.ТИМОШЕНКО обурену реакцію. «Я хочу вам сказати, що ви за кожен свій злочин в кожній кримінальній справі, по якій ви винесли завідомо неправосудне рішення, будете відповідати… Ви - аморальна безчесна людина, яка попрала Конституцію, права людей, знущаєтеся над правосуддям в цьому залі. Ви думаєте, що вас завжди буде кришувати Віктор ЯНУКОВИЧ? Вам доведеться за все відповідати», - заявила вона.

У свою чергу Р.КІРЄЄВ розцінив цю заяву Ю.ТИМОШЕНКО, як погрозу на його адресу та чергову провокацію для видалення її із зали судового засідання.