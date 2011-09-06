Власенко: у справі Тимошенко є нові докази фальсифікації

У справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень під час підписаннях газових угод з Росією у 2009 році, з’явилися нові докази фальсифікації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО.

"Основний аргумент обвинувачення полягав у тому, що нібито ТИМОШЕНКО власноручно підготувала директиви, підписала їх, поставила на них печатку Кабміну і особисто передала їх керівнику НАК «Нафтогазу» Олегу ДУБИНІ, але вчора остаточно з`ясувалось, що жодної з цих дій ТИМОШЕНКО не робила", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не готувала текст директив, не підписувала його, не ставила печатку уряду і не передавала О.ДУБИНІ.

"Це означає, що ті 24 томи матеріалів кримінальної справи просто юридично перестали існувати і перетворилися із документів і доказів у кримінальній справі на документи і докази з фальсифікації цієї кримінальної справи", - наголосив депутат.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що на документі стоїть не підпис Ю.ТИМОШЕНКО, а факсиміле, незважаючи на експертизу, яка зроблена обвинуваченням, печатку могли поставити лише співробітники Секретаріату Кабміну, а текст директив О.ДУБИНІ передав екс-міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, що вже підтверджено і самим Ю.ПРОДАНОМ, і Ю.ТИМОШЕНКО, і О.ДУБИНОЮ.

Відповідаючи на запитання, чому захист раніше не заявляв про те, що Ю.ТИМОШЕНКО особисто не готувала директиви і не підписувала їх, С.ВЛАСЕНКО повідомив, що існує тактика і стратегія захисту. "Ми чекали, наскільки рівень цинізму слідчих, судді буде проявлятися у цій справі, а коли цей рівень цинізму почав зашкалювати, ми почали говорити про речі, які очевидні для всіх", - зазначив депутат.

За словами С.ВЛАСЕНКА, це були директиви прем`єр-міністра, але слідство зобов`язане було під час розгляду цієї справи з`ясувати, хто їх готував, хто підписував і хто передавав, але натомість слідство написало «набір якихось слів, які представили як обвинувачення і які не мають нічого спільного з кримінально-процесуальним законодавством».

С.ВЛАСЕНКО висловив переконання, що матеріали справи сфабриковано свідомо. Він також вважає, що стосовно експерта, який досліджував документи і який не зміг встановити, що це факсиміле, має бути порушена кримінальна справа. "Нехай прокуратура тепер встановлює, хто ставив факсиміле - це їх робота", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва продовжується слухання справи за звинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні українсько-російських угод про поставки газу в 2009 році.

5 вересня суд допитував колишнього керівника апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКОГО, який припустив, що директиви на підписання угод з російським ВАТ «Газпромом» готували фахівці НАК «Нафтогаз України».