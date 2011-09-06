Захист Тимошенко: експерт симулює хворобу, щоб не свідчити у суді

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист наполягали на повторному виклику до суду експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрія МАСЛАКА, проте суд відмовився його допитати через важкий стан здоров’я експерта.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ сьогодні у судовому засіданні.

«Суд вирішив не допитувати експерта», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО та її захист продовжували наполягати на необхідності проведення допиту Ю.МАСЛАКА у суді, оскільки саме під керівництвом цього експерта на замовлення Генеральної прокуратури України готувалася експертиза про нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» в результаті підписання газових угод 2009 року та на підставі цього документу ґрунтується висунуте проти Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення.

«За інформацією, якою ми володіємо, МАСЛАК Юрій Геннадійович не хворий. Він ховається від того, щоб дати свідчення у суді, тому що він знає разом з прокуратурою, що експертиза, на якій буде базуватися заздалегідь замовлений В.ЯНУКОВИЧЕМ вирок, цей МАСЛАК знає, що він буде нести відповідальність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Ю.МАСЛАК лише декілька годин в день перебуває в Київській міській клінічній лікарні №1, а весь інший час знаходиться на роботі в Київському НДІ судових експертиз. «Прокуратура покриває разом з судом те, що МАСЛАК Ю.Г. зараз симулює хворобу, щоб не відповідати за це», - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники пропонували суду у разі відмови від проведення допиту Ю.МАСЛАКА викликати для надання показів у суді всіх інших експертів, які поставили свої підписи під цією «сфальшованою експертизою». Проте суд вкотре відмовив у задоволенні цих клопотань та запропонував Ю.ТИМОШЕНКО надати свої свідчення у суді.