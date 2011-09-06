Тимошенко вдев'яте вигнала казенних медиків

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вкотре відмовилась від запланованого медичного обстеження фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні, 1 вересня 2011 року суддею Печерського районного суду м. Києва Родіоном КІРЄЄВИМ було в чергове надано дозвіл на проведення медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО медпрацівниками закладів МОЗ України (в тому числі її особистим лікарем та медичною сестрою) на території Київського слідчого ізолятора.

"Проте сьогодні, 6 вересня, ув’язнена Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала керівництво СІЗО про відмову від запланованого медичного обстеження фахівцями МОЗ України, про що подала відповідну письмову заяву", - зазначили в ДПтС.

У свою чергу, керівництво СІЗО роз’яснило ув’язненій законність дій персоналу ізолятору та призначеної керівництвом МОЗ України лікарської комісії та вкотре наголосило на доцільності проходження комісійного медогляду та обстеження.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО раніше заявила, що в результаті перебування у слідчому ізоляторі у неї погіршився стан здоров`я. Печерський суд дав дозвіл на обстеження екс-прем`єра медичною комісією МОЗ за участю особистого лікаря і медсестри Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на обстеженні тільки лікарями, яким вона довіряє, і хоче в конфіденційному порядку здати кров.