Бойко сподівається, що Україна і Росія домовляться полюбовно

Україна сподівається, що перегляд газових контрактів з Росією буде проведено без звернення до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам сьогодні на брифінгу міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«У нас дійсно проведена вся підготовча робота (щодо подання документів до суду – УНІАН), але ми знаємо, що Президент України не залишає можливості завершити переговори шляхом, скажемо так, безсудовим», - сказав Ю.БОЙКО.

Він наголосив, що Україна і РФ мають дуже велике стратегічне партнерство в дуже багатьох напрямках. «Газовий напрямок це один із них, тому ми чекаємо, що все ж таки буде продовжено переговори», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією "Нафтогазу" для розірвання контракту.

Учора, 6 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Нещодавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.