Держказначейство не бачить порушень у витратах Луценка (документ)

Народний депутат від партії “Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що кошти на святкування Дня міліції у роки, коли міністром внутрішніх справ був Юрій ЛУЦЕНКО, перераховувалися без порушень законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Народна самооборона”.

Державне казначейство України підтвердило, що перерахування бюджетних коштів МВС на користь ДП «Національний палац мистецтв «Україна» (в чому звинувачують екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА) не було нецільовим використанням бюджетних коштів, йдеться у повідомленні.

“Дані кошти були закладені в бюджет МВС у 2008 та 2009 роках по коду економічної класифікації видатків 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Цей код економічної класифікації видатків Міністерство фінансів не скасовувало”, – заявив Г.МОСКАЛЬ.