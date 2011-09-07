Тимошенко: чесно кажучи, я сподівалася на президентські вибори

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО надавала свої свідчення у кримінальній справі щодо газових угод 2009 року суду близько 8 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, під час надання свідчень їй ставили запитання всі учасники процесу – захисники, представник державного обвинувачення та головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Суддя Р.КІРЄЄВ намагався з’ясувати у Ю.ТИМОШЕНКО, хто і яким чином виготовляв директиви, які були нею підписані для делегації НАК «Нафтогаз України» у 2009 році на проведення переговорів з російським Газпромом. Крім того, його цікавила кількість копій директив, які були завірені факсиміле її підпису.

«Жоден керівник ніколи не знає, ким і коли надруковано, на якому комп’ютері чи принтері його доручення. Це не та інформація, яку зобов’язаний знати керівник», - відповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також наголосила, що жодним чином не перевищувала своїх службових повноважень у 2009 році під час проведення урядових переговорів з Росією та виданні директив на продовження переговорів для укладення газових контрактів делегації НАК «Нафтогаз України».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО посилалася на норми чинного на той час закону про Кабінет міністрів, згідно з якими вона мала право «встановлювати відносини з підприємствами».

«Чесно кажучи, я сподівалася на те, що президентські вибори складуться трошки по іншому і тому і директиви, і ця складена концепція співпраці у газовій сфері закладала достатньо надійну перспективу і стратегію співпраці між Росією і Україною в газовій сфері. Я не могла вчиняти шкоду на майбутнє України ніяким чином», - підкреслила екс-прем’єр.