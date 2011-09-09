ВККСУ: карати Кірєєва нема за що

Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що підстав для відкриття дисциплінарної справи щодо судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА не вбачається.

Як повідомили УНІАН у ВККСУ, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії за зверненням народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА.

Крім того, за результатами розгляду матеріалів було прийнято рішення застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани до судді Ленінського районного суду міста Севастополя Оксани ГАРКУШІ.

Окрім того, на засіданні було прийнято рішення щодо дострокового зняття догани з судді Львівського окружного адміністративного суду Тетяни ШИНКАР.

Також комісія за результатами розгляду матеріалів прийняла рішення відкрити дисциплінарне провадження щодо чотирьох суддів.

Справу відкрито стосовно судді Печерського райсуду Києва Олега БІЛОЦЕРКІВЦЯ та суддів Господарського суду Києва Лариса ПРОКОПЕНКО, Марії ЛЮБЧЕНКО ти Євгена ШАПТАЛИ.