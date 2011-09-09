Кириленко: почалися маніпуляції довкола виключення депутатів з НУ-НС

Лідер парламентської фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Микола МАРТИНЕНКО не голосував за виключення зі складу фракції 12 народних депутатів.

Про це заявив народний депутат від НУ-НС, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРІЛЕНКО в ефірі ТВі.

При цьому В.КИРИЛЕНКО не зміг пояснити причини таких дій глави фракції: "Він підтвердив сьогодні публічно, що рішення ухвалене легітимно, кворум був, всіх формальностей дотримано", - сказав депутат.

Водночас, за його словами, правляча політична сила зацікавлена зберегти у лавах НУ-НС депутатів, готових з нею співпрацювати: "Влада починає робити все для того, щоб змін у фракції НУ-НС не відбулося, щоб вона завжди займала половинчасту позицію", - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Він заявив, що спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН досі не оголосив рішення про виключення з фракції НУ-НС 12 депутатів.

"Завтра (9 вересня) ми почнемо з цього засідання Верховної Ради, вимагаючи зачитати цю заяву. І звідси виходять всі маніпуляції, які йдуть навколо цього рішення. З`явився якийсь регламентний комітет, який до фракції НУ-НС не має жодного стосунку, з`явилися якісь скарги, з`явилися якісь нібито неточності в протоколі і нібито відсутність кворуму", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також додав, що його не цікавить статус лідера фракції: "Я не претендую на лідерство у фракції НУ-НС, мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб я ходив на засідання фракції, яка говорила б в один голос", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на засіданні фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» зі складу фракції були виключені 12 народних депутатів. Підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата у провладну коаліцію, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями виключили Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК’ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКІВА і Сергія ВАСИЛЕНКА.