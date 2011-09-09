Томенко: Влада залишила бізнесу два варіанти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада перетворює підприємців на майбутню рушійну силу протестних акцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав у четвер в ефірі каналу ТВі.

«Сьогодні представники правлячої фінансово-політичної групи використовують міліцію спільно з кримінальними елементами для захоплення найпривабливіших підприємств та об’єктів бізнесу», - заявив М.ТОМЕНКО.

«Принцип дуже простий: якщо ви представник бізнесу і співпрацюєте з Партією регіонів, то маєте поділитися часткою свого бізнесу (у різних ситуаціях від 10% до 30%), якщо ж ви не співпрацюєте з владою, або ще гірше – підтримуєте опозицію, – то мусити віддати 70% свого бізнесу», - пояснив віце-спікер.

За його словами, на підприємців, які не погоджуються на такі «справедливі» відносини з керуючою та направляючою фінансово-політичною групою в Україні, чекають підпали, обшуки, напади.

М.ТОМЕНКО підсумував, що в «країні відбувається не стільки перерозподіл бізнесу, як фактично його захоплення». Він наголосив, що малий бізнес практично знищений неадекватним Податковим кодексом, а середній сьогодні знаходиться в стадії такого «перерозподілу».

«Влада залишила бізнесу два варіанти: або тікати з країни, або готуватися до протесту», - підкреслив віце-спікер.

«Таким чином, як не дивно, головною рушійною силою протесту проти влади ближчим часом можуть стати не соціально-незахищені, а в першу чергу бізнес», - вважає М.ТОМЕНКО.