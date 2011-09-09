Томенко: Влада залишила бізнесу два варіанти
Хто може стати рушійною силою протесту
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада перетворює підприємців на майбутню рушійну силу протестних акцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав у четвер в ефірі каналу ТВі.
«Сьогодні представники правлячої фінансово-політичної групи використовують міліцію спільно з кримінальними елементами для захоплення найпривабливіших підприємств та об’єктів бізнесу», - заявив М.ТОМЕНКО.
«Принцип дуже простий: якщо ви представник бізнесу і співпрацюєте з Партією регіонів, то маєте поділитися часткою свого бізнесу (у різних ситуаціях від 10% до 30%), якщо ж ви не співпрацюєте з владою, або ще гірше – підтримуєте опозицію, – то мусити віддати 70% свого бізнесу», - пояснив віце-спікер.
За його словами, на підприємців, які не погоджуються на такі «справедливі» відносини з керуючою та направляючою фінансово-політичною групою в Україні, чекають підпали, обшуки, напади.
М.ТОМЕНКО підсумував, що в «країні відбувається не стільки перерозподіл бізнесу, як фактично його захоплення». Він наголосив, що малий бізнес практично знищений неадекватним Податковим кодексом, а середній сьогодні знаходиться в стадії такого «перерозподілу».
«Влада залишила бізнесу два варіанти: або тікати з країни, або готуватися до протесту», - підкреслив віце-спікер.
«Таким чином, як не дивно, головною рушійною силою протесту проти влади ближчим часом можуть стати не соціально-незахищені, а в першу чергу бізнес», - вважає М.ТОМЕНКО.