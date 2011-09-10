За місяць-два Україна буде готовою до Асоціації з Євросоюзом?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що влада робить все, аби Євросоюз не мав підстав для відмови у підписанні угоди про Асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив під час ефіру "Шустер Live".

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що нині поставлено завдання до грудневого саміту Євросоюзу і України підписати два документи. "Перший документ, який би послаблював візові проблеми з Євросоюзом...І, друге питання, ми повинні підписати зону про вільну торгівлю з Європейським Союзом, де ринок становить понад 16 трлн. дол.", - зазначив він.

"Якщо ми в найближчі місяць-два виконаємо той план, який на сьогодні погоджений з Європейськими структурами, значить, в іншої сторони не буде аргументів сказати, що Україна не готова. Крім, можливо, політичного аргументу", - додав він.