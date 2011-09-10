Банкова готує амністію Тимошенко?

Складні відносини з Кремлем змушують офіційний Київ активніше шукати додаткові точки дотику із Заходом. Звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко могло б стати демонстрацією готовності української влади йти на поступки. Але водночас воно ставало б демонстрацією її слабкості.

На Банковій, за даними джерел ZN.UA, готують ерзац-варіант: засудити і амністувати. Законопроект про «декриміналізацію» кримінальної статті про перевищення влади з`явився, напевно, не випадково.

Одним словом, шанси вийти на свободу у Ю.Тимошенко залишаються. У випадку з амністією влада вбиває двох зайців: йде на поступки Заходу і позбавляє главу БЮТ можливості обиратися.

З`явився шанс знайти свободу і в екс-глави МВС Юрія Луценка. Проект закону про його амністування вніс Геннадій Москаль. Зберігається надія на те, що Ю.Луценку змінять запобіжний захід у зв`язку з серйозною хворобою, лікування якої просто неможливе в умовах СІЗО. Залишати людини з таким діагнозом за гратами не можна, і якщо в Києві цього досі не зрозуміли, то їм можуть підказати з-за кордону.

Ходять чутки про те, що спрагу помсти влада задовольнила, термін за вироком Ю.Луценка «підженуть» під термін перебування в СІЗО і в найближчому майбутньому відпустять. У всякому разі звільнення Ю.Луценка сьогодні виглядає більш ймовірним, ніж звільнення Ю.Тимошенко.

Водночас, ходять чутки, що наступним кандидатом на «посадку» в списках влади є Олександр Турчинов.