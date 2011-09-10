Митрополит Філарет висловив підтримку Януковичу

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату висловив підтримку Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ у «газовому питанні».

Про це повідомляє сайт Релігійно-інформаційної служби (РІСУ) з посиланням на лист Предстоятеля УПЦ КП до глави держави.

Патріарх ФІЛАРЕТ зазначає, що ставлення до України з боку російських можновладців як до «молодшого брата», прагнення в будь-який спосіб позбавити її реальної незалежності та знову перетворити на підлеглу Москві територію є головними причинами постійного ускладнення відносин між обома країнами.

«Ця проблема має не лише політичний вимір, обговорювати який – справа політиків, але й моральний, якому належить давати церковну оцінку», - наголошує Предстоятель УПЦ КП.

За його словами, з одного боку, «газове питання» як господарське нібито не має стосуватися Церкви. Але з іншого боку в ньому, як у дзеркалі, відображається вся російська політика щодо України, «метою якої є зробити нас у всіх головних питаннях залежними від волі Москви». «На словах ми чуємо запевнення у "дружбі", "братерстві", "стратегічному партнерстві", "духовній єдності". А на ділі бачимо, що російське керівництво діє щодо України за формулою: "Ви нам дайте все і негайно, а ми вам щось колись, можливо, і дамо". Хіба це – дружба і партнерство? Хіба так виявляють рівноправність та взаємну повагу?», - запитує патріарх ФІЛАРЕТ.

«Такі дії російського керівництва є несправедливими, лукавими й неправдивими, а тому порушують моральний закон», - робить висновок глава УПЦ КП.

Він нагадує про те, що Київський Патріархат майже двадцять років на собі відчуває особливе «дружнє ставлення Москви» до України. «Московська Патріархія робить все для того, щоби ізолювати нашу Церкву від спілкування зі Вселенським Православ’ям, зруйнувати її, повернути під свою владу, - сказано в листі. - Такі дії не раз відкрито пояснювалися тим, що підпорядкування Української Церкви Москві є «основою майбутнього відновлення єдності України з Росією».

«Московська Патріархія й досі намагається всіх переконати в тому, що благодать Божа може діяти в Українській Церкві лише через її підпорядкування Церкві Російській, - зазначає Патріарх. - Лякаючи анафемами та відлученнями, РПЦ хоче знову отримати повноту духовної влади в Україні – так само, як російське керівництво «торговельними війнами» й погрозами намагається втягнути Україну в кабалу «Митного союзу».

«Ми все це бачимо й розуміємо. А тому хочемо морально підтримати Вас, Вікторе Федоровичу, у відстоюванні національних інтересів. Ми, громадяни України, можемо і повинні дискутувати щодо шляхів кращого розвитку нашої держави. Але коли йдеться про українську державність й незалежність – ми всі маємо стати разом на її захист», - сказано в листі Предстоятеля УПЦ КП.