БЮТ: за здоров'я Тимошенко відповідають замовники і виконавці її справи

Відповідальність за стан здоров`я лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО несуть замовники та виконавці сфабрикованої проти неї кримінальної справи.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», заявила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА у відповідь на чергові повідомлення прес-служби Державної пенітенціарної служби.

"Не режиму та не суду надавати дозвіл на те, що вже гарантовано Конституцією, а саме на реалізацію права на своєчасну медичну допомогу і захист персональних медичних даних. Завдання судді та медичної комісії забезпечити дотримання цих прав", - наголосила прес-секретар.

М.СОРОКА зазначила, що "якби в країні існував чесний суд та справедливе правосуддя, а в печерському судилищі суворо дотримувалися норм Конституції, Кримінального кодексу, кримінально-процесуального законодавства та Європейської конвенції з прав людини, медкомісії МОЗ не прийшлось би в десятий раз приходити в СІЗО, тому що справа давно була б закритою через відсутність провини Юлії ТИМОШЕНКО, а вона сама давно вже була б на волі".

М.СОРОКА підкреслила, що відсутність складу злочину у діях Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра визнала юридична спільнота, свідки з боку прокуратури, а докази її невинуватості знаходяться в матеріалах справи. Прес-секретар нагадала, що лідери європейських країн, Державний департамент США, європейські інституції, правозахисні організації давно розцінили цю справу як сфабриковану та замовну, головна мета якої - переслідування лідера опозиції.

Прес-секретар лідера партії "Батьківщина" висловила обурення з приводу того, що «прес-служба Державної пенітенціарної служби продовжує вводити суспільство в оману з приводу ситуації із здоров`ям Ю.ТИМОШЕНКО, перетворилася в піар-департамент Банкової, а медкомісія міністерства, яке має охороняти здоров`я людини, перетворилася в імітаторів, які і згадки не мають про клятву Гіппократа».

Також прес-секретар лідера «Батьківщини» здивована заявою піарників влади про те, що Ю.ТИМОШЕНКО попереджена, що нібито сама несе відповідальність за стан свого здоров`я.

"Така заява не є логічною, тому що Юлія Володимирівна незаконно перебуває у СІЗО і відповідальність за це цілком та повністю несуть замовники в обличчі режиму та виконавці - в обличчі тих, хто сфальшував справу та продовжує незаконно тримати Юлію ТИМОШЕНКО за гратами", - заявила М.СОРОКА.

"В десятий раз пояснюємо, що медики з підконтрольної режимові медкомісії Міністерства охорони здоров`я дуже дивно трактують норми Конституції та Цивільного Кодексу та позбавляють Юлію Володимирівну медичної допомоги, адже лікар та медсестра з боку Ю.ТИМОШЕНКО не можуть виконати свої професійні обов`язки, здійснити медогляд Ю.ТИМОШЕНКО і взяти аналіз крові, аби з`ясувати причини погіршення її здоров`я. Їм це забороняють робити. Медики, яким довіряє екс-прем`єр-міністр, в цій комісії вимушені виконувати роль сторонніх спостерігачів", - наголосила прес-секретар.

"Прикро, що країна, яка ще кілька років тому пишалася демократичними перетвореннями, стає країною, де права людини залежать від настроїв на Банковій", - додала М.СОРОКА.