Президент Польщі поглянув на справу Тимошенко очима Януковича

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ оптимістично оцінює перспективи вирішення справи арешту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав після зустрічі з главою Ради Євросоюзу Херманом Ван РОМПЕЄМ, повідомляє його офіційний веб-сайт.

«Після розмов з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ можу мати обмежену, але обгрунтовано оптимістичну точку зору про перспективу розвитку ситуації (в Україні - УНІАН), також в контексті справи Юлії ТИМОШЕНКО”, - сказав президент головуючої наразі в Євросоюзі Польщі.

Згідно повідомлення, Б.КОМОРОВСЬКИЙ обговорював з главою Ради Євросоюзу ситуацію в Україні та підготовку саміту «Східне партнерство», успіх якого польський президент назвав важливим для «європейської перспективи» українців.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ повідомив, що в понеділок, 12 вересня, зустріч з главою Ради Євросоюзу проведе глава польського уряду Дональд ТУСК.

«Будемо продовжувати дії, які мають запевнити успіх «Східного партнерства» у Варшаві й такoж вихід України зі складної ситуації, в якій вона опинилася, на думку багатьох держав-членів ЄС, через справу ТИМОШЕНКО”, - сказав польський президент.

Він при цьому назвав «стратегічно важливою» для Польщі справу європейської інтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Президент Польщі провів телефону розмову з главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на тему договору про асоціацію України з Євросоюзом, яку українська влада має намір підписати до 2012 року.

31 серпня Б.КОМОРОВСЬКИЙ після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ у польському місті Хель заявив, що «справа ТИМОШЕНКО» ускладнює євроінтеграцію України.

У минулі вихідні глава французького МЗС Алан ЖЮППЕ назвав неможливою Асоціацію України з ЄС без «позитивного вирішення» справи арештованої на початку серпня Ю.ТИМОШЕНКО.