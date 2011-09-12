Тимошенко має версію, чому оголосили тривалу переву

10:05, 12 вересня 2011
Політика
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Готуватимуться до судових дебатів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що оголошення до 27 вересня перерви у засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду порушеної проти неї справи свідчить, що справа розвалюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після оголошення перерви в засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду порушеної проти неї справи.

«Я думаю, що все це зайшло в глухий кут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр наголосила, що в її діях немає складу злочину. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона не чинила протиправних дій, і тому сфабрикувати справу проти неї не можуть «ні Президент України, ні його команда».

«Розвалюються всі політичні репресії», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

 

 

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