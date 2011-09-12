Томенко розказав про «арихметику» Табачника

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що парламент має заслухати «арихметику» від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо закриття шкіл.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР сказав, коментуючи заяву міністра освіти і науки, який спростовував інформацію про те, що за останні роки в Україні закрито 640 шкіл.

М.ТОМЕНКО повідомив, що дана інформація (про закриття 640 шкіл) прозвучала на розширеному засіданні колегії МОНмолодьспорту «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік», яке відбулося 26 серпня 2011 року за участю прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА. Під час даного засідання його учасникам було надано інформаційні матеріали, в яких подавалася діаграма «Динаміка мережі денних загальноосвітніх навчальних закладів МОНмолодьспорту», відповідно до якої, за даними самого Міністерства, в цілому за останні два роки мережа загальноосвітніх навчальних закладів скоротилася на 640 закладів.

Водночас М.ТОМЕНКО нагадав, що історія із закриттям шкіл набула такого резонансного характеру після сумно відомої заяви Міністра освіти і науки, молоді та спорту про необхідність закриття більше 10% шкіл в Україні (а це більше 2 тисяч шкіл).

Як нагадує прес-служба, у березні цього року на відкритті міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011», Дмитро ТАБАЧНИК заявив: «В Україні сьогодні налічується 606 шкіл, у яких навчаються від 1 до 10 учнів. Ще в 1470 школах кількість учнів становить від 10 до 40 чоловік. Це більш ніж 10% від загальної кількості шкіл. Чи є сенс зберігати їх?». М.ТОМЕНКО наголосив, що відтоді, під впливом такої генеральної лінії, кожна область почала «чудити» із закриттям шкіл по-своєму: десь «під шумок» вирішили закрити україномовні школи, десь школи з «неправильними» директорами тощо.

М.ТОМЕНКО наголосив, що проблема закриття шкіл полягає не лише в зростанні кількісних параметрів, а й у відсутності здорового глузду і логіки прийняття рішень. «Тому у Верховній Раді має бути розглянуте це питання, оскільки необхідно з’ясувати чи була дотримана законодавчо визначена процедура закриття шкіл, чи в кожному випадку закриття загальноосвітніх закладів у сільській місцевості надавалася згода територіальних громад та чи приймалися відповідні рішення органами місцевого самоврядування тощо», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він також заявив, що спокійно ставиться до «істеричних реакцій міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА на критику його діяльності, оскільки це не перший «арифметичний ляп» від міністерства». Він, зокрема, нагадав про те, як навесні цього року МОНмолодьспорт прозвітувало про виконання завдань Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, «оприлюднивши сумнівний та старий (за 2006-07 навчальні роки) російський рейтинг вищих навчальних закладів, згідно з яким п`ять вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу провідних університетів світу». М.ТОМЕНКО також нагадав, що «Міністерство освіти у 2010 році так порахувало кількість необхідних підручників, що в багатьох регіонах учні 10 класів до кінця навчального року навчалися без підручників з хімії, фізики та іноземних мов. Окрім того, за даними Генеральної прокуратури, у 2010 році під час формування державного замовлення на видання навчальної літератури не враховані пропозиції закладів освіти щодо реальної потреби регіонів у кількості та переліку необхідних підручників». Так, за даними М.ТОМЕНКА, «букварів російською мовою навчання було надруковано на 65 тис. примірників більше від потреби. Натомість таких підручників українською мовою випущено на 83,4% менше. Аналогічно навчальна література для 2, 5, 10 класів у 2010 році замовлена та надрукована без урахування контингенту учнів та потреби регіонів. Зокрема, на 86,4 тисяч екземплярів більше від замовлень регіонів надруковано підручників «Вступ до історії України» для учнів 5 класів. Проте підручників для учнів 2 класів замовлено та надруковано тільки 40,5% від фактичної потреби».

«Унікальною у 2011 році була і «арифметика» оздоровлення школярів, коли в статистику до звіту про оздоровлення потрапила значна кількість школярів, які «оздоровлювалися» у так званих шкільних таборах», - зазначив М.ТОМЕНКО і додав, що «таких прикладів роботи міністерства- десятки».

Заступник голови ВР висловив припущення, що «такі ляпи трапляються через те, що у міністра освіти і його соратників – фанатів діяльності Усами бен Ладена та Муамара Каддафі – є проблеми із знанням шкільного курсу певних предметів, зокрема, математики (як відомо, нещодавно міністр освіти та науки Д.ТАБАЧНИК не зміг точно пригадати теорему Піфагора)». «А можливо це пов’язано з тим, що сьогодні керівництво міністерства більше сконцентровує свою увагу на підрахунку фінансових благодійних внесків від вишів, які йдуть то на ремонти міністерства, то на створення сайтів тощо», - сказав він. «За будь яких обставин, якщо міністр освіти і науки ближчим часом Д.ТАБАЧНИК залишиться на своїй посаді, то у парламенті буде заслухана інформація про ситуацію із правомірністю і доцільністю закриття шкіл», - додав М.ТОМЕНКО.