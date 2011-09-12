Перерва у суді над Тимошенко знадобилася Януковичу?

Влада оголосила тривалу перерву в судовому розгляді справи Тимошенко, щоб перевірити реакцію Заходу - Соболєв

Київ. 12 вересня. УНІАН. Влада оголосила тривалу перерву у судовому розгляді кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, щоб перевірити реакцію міжнародної спільноти на найближчих самітах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина", прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, сьогодні всі побачили «реальне обличчя ЯНУКОВИЧА, який перелякався».

«За місяці процесу це фактично перша поразка цієї влади, яка перелякалася і тиску зсередини, і тиску ззовні, особливо напередодні найважливіших міжнародних самітів», - переконаний С.СОБОЛЄВ.

На його думку, протягом двох тижнів перерви Президент Віктор ЯНУКОВИЧ має шанси подумати, «як вийти з цього ганебного процесу, в якому вони ображають не ТИМОШЕНКО, а Україну як державу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

Екс-прем’єр-міністр висловила переконання, що оголошення такої тривалої перерви у засіданні суду з розгляду порушеної проти неї справи свідчить, що справа розвалюється.

Адвокати також заявили, що перенесення судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО на два тижні свідчить про те, що суд не знає, яке конкретно рішення ухвалювати.