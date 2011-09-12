Делегація профспілок влаштувала демарш у клубі Кабміну

Делегація профспілок залишила засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України на знак протесту проти відмови соціальних партнерів включити до порядку денного питання про втручання Генпрокуратури в діяльність Федерації профспілок України та її членських організацій.

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФПУ.

У своєму повідомленні ФПУ відзначає, що Генпрокуратура впродовж останніх трьох місяців чинить систематичні перешкоди діяльності федерації та її організацій.

Профспілкова сторона Національної тристоронньої ради закликає урядову сторону і сторону роботодавців підтримати її пропозиції щодо необхідності термінового врегулювання ситуації навколо ФПУ за участю Президента, прем`єр-міністра і генерального прокурора.

Як повідомляється на офіційному сайті Національної тристоронньої соціально-економічної ради, сьогодні мало відбутися пленарне засідання ради, на порядок денний якого виносилися питання про основні напрями держбюджету-2012 і врахування в ньому сторони профспілок і роботодавців, а також шляхи реформування системи оплати праці.

Довідка УНІАН. Влітку цього року прокуратура Києва порушила 6 кримінальних справ за фактами зловживань посадовцями Федерації профспілок України, до суду заявлено чотири позови про визнання незаконними угод про відчуження санаторно-курортних установ.

Водночас у ФПУ заявили, що Генеральна прокуратура незаконно втручається у внутрішньостатутну діяльність федерації та її членських організацій.

19 серпня в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві повідомили, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно посадовців Федерації профспілок України.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службовий підлог) і ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

За даними прес-центру, слідчим відділом податкової міліції ДРА в Києві проводяться слідчі дії за фактами розкрадання грошових коштів, зловживання службовим становищем, службового підлогу і навмисного ухилення від сплати податків службовими особами ФПУ в рамках кримінальної справи.

Федерація профспілок України заявила про безпідставне і протиправне втручання ДПА у статутну діяльність організації.

Генпрокуратура заявила, що проводить перевірку законності відчуження майна санаторно-курортних установ Федерації профспілок, і попросила не вважати відповідне розслідування втручанням в діяльність ФПУ.

Також Генеральна прокуратура звернулася до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з приводу створення урядової комісії з метою проведення інвентаризації майна ФПУ, визначення законності його перебування у володінні ФПУ, встановлення державної частки в ньому і перевірки законності його відчуження.

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Засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України відбувалося у клубі Кабміну.