Яценюк хоче побачити СІЗО зсередини

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК та група народних депутатів у вівторок, 13 вересня, відвідає Київський слідчий ізолятор №13 з метою перевірки додержання міжнародних норм, стандартів та прав осіб, які тримаються під вартою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

«Клопотання А.ЯЦЕНЮКА щодо надання дозволу на побачення з Юлією ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО було відхилено», - зазначили у прес-службі і додали, що після цього лідер «Фронту Змін» надіслав повідомлення про відвідування СІЗО №13 голові Державної пенітенціарної служби України Олександру ЛІСІЦКОВУ. У повідомленні А.ЯЦЕНЮК зазначив, що частиною 1 статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено право народних депутатів України без спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю.

За даними прес-служби, А.ЯЦЕНЮК повідомив голові ДПС, що 13 вересня він із групою народних депутатів відвідає Київське СІЗО №13 в порядку здійснення контролю і просить забезпечити їм безперешкодний доступ на територію та до приміщень слідчого ізолятора, де утримуються особи, які перебувають під слідством та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Народні депутати прибудуть до СІЗО (вул.Дегтярівська, 13) о 12.00.