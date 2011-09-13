Королевська обіцяє зробити відкритим прийняття держбюджету

Верховна Рада України має стати реальним центром ухвалення рішень щодо державного бюджету 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи те, що на цьому тижні Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради проект держбюджету-2012.

«Український парламент намагаються зробити лише інструментом для легалізації закритих рішень влади. Наш борг - забезпечити відкритість процесу прийняття державного бюджету на 2012 рік, важливість якого для держави влада не здатна осягнути. Верховна Рада має стати реальним центром прийняття рішень щодо бюджету, майданчиком для відкритої громадської та експертної дискусії», - відзначила депутат.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила: «Ми просто не дозволимо по-тихому, без публічного обговорення, затвердити головний кошторис країни наступного року. Адже держбюджет - це дорожня карта для країни, для кожного українця наступного року. Кожен українець має право знати, що влада зробить з нашими школами, які зарплати будуть у лікарів, чи вистачить грошей на пенсії та чи будуть відремонтовані українські дороги».

Також голова комітету пообіцяла регулярно інформувати ЗМІ та постійно доносити до всього суспільства реальну інформацію про процес ухвалення державного бюджету України на 2012 рік.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 7 вересня затвердив проект державного бюджету на 2012 рік. Документ має бути подано на розгляд ВР до 15 вересня.